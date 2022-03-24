Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко пропонує Великобританії варіант спільного проведення Мундіалю у відповідь на заяву Бориса Джонсона про можливість стати господарями Євро.

"Євро-2028 з футболу в Україні? Від імені всієї футбольної спільноти нашої держави дякую прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону за таку чудову ініціативу! На відміну від заявки фашистської Росії на проведення цього турніру, ідея Джонсона абсолютно логічна й обгрунтована!

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Щойно в ефірі загальнонаціональних новин на каналі Україна24 нагадав, що наша держава вже приймала матчі фінальної частини континентальної першості у 2012 році. Тому пропоную нашим британським друзям розглянути можливість подачі спільної заявки на проведення фінальної частини чемпіонату світу в Україні та Великобританії.

Думаю, Президент і Верховний Головнокомандувач України Володимир Зеленський підтримає таку ідею і сприятиме її реалізації. Впевнений, що після перемоги над фашистською Росією і відновлення української футбольної інфраструктури ми зможемо спільно з Великобританією провести такі змагання на найвищому рівні! Слава Героям! Слава Україні", – написав Павелко у Facebook.

Зауважимо, Мундіаль 2022 року прийме Катар, а 2026-го – одразу три країни (Канада, Мексика і США). Відтак, Україна та Великобританія можуть претендувати на проведення чемпіонату світу 2030 року.

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