Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в ближайшие два месяца проведет в СИЗО, если не внесет залог.

Печерский суд Киева назначил Павелко меру пресечения в виде содержания под стражей до 22 января 2023 года. Правда, за президента УАФ могут внести залог в сумме 9 миллионов 880 тысяч гривен. Об этом сообщил журналист Константин Андриюк в Telegram-канале.

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Судебное заседание посетили бывшие легендарные футболисты, а ныне сотрудники УАФ – Олег Блохин, Анатолий Демьяненко, Олег Блохин и Алексей Михайличенко.

Накануне такую ​​же меру пресечения назначили Юрию Записоцкому – генеральному секретарю УАФ. Судебное заседание в уголовном производстве должно было состояться еще в пятницу, но из-за фейкового заминирования Печерского суда мера пресечения президенту УАФ избрали только сегодня.

Недавно Павелко и Записоцкий получили подозрения от Генеральной прокуратуры в уголовном производстве по строительству завода по производству искусственной травы, а также закупке продуктов для тогда еще Федерации футбола Украины. УАФ все обвинения отрицала.