"Не обсуждать такие темы – традиционно для Украины. Это наоборот публичная информация, которая должна стать хорошим образцом для будущих поколений – работать и добиваться самых высоких результатов.

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Думаю, скоро УЕФА представит все цифры, и мы увидим, сколько Украина получила за выход на Евро и участие в нем. Ваши цифры (каналов Футбол 1/2/3 – Футбол 24) близки, поменьше, рядом. Игроки и штаб сразу после Евро получили из этой суммы 3 млн евро.

За неудачно завершенную из-за коронавируса Лигу наций наши ребята получили еще 1 млн евро: из пяти миллионов 2,5 было выплачено игрокам. В общем команда получила 6,5 млн евро, но с обязательной уплатой всех существующих налогов и сборов", – заявил функционер в эфире программы Великий футбол.

Напомним, что финансовый вопрос называли одной из причин ухода тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко из сборной Украины.

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