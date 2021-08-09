Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко розповів про зароблені національною командою у 2021 році кошти.

"Не обговорювати такі теми – традиційно для України. Це навпаки публічна інформація, що має стати хорошим зразком для прийдешніх поколінь – працювати і здобувати найвищі результати.

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Думаю, незабаром УЄФА презентує усі цифри, і ми побачимо, скільки Україна отримала за вихід на Євро та участь у ньому. Ваші цифри (каналів Футбол 1/2/3 – Футбол 24) близькі, трохи менше, поруч. Гравці та штаб відразу після Євро отримали з цієї суми 3 млн євро.

За невдалу завершену через коронавірус Лігу націй наші хлопці отримали ще 1 млн євро: з п'яти мільйонів 2,5 було виплачено гравцям. Загалом команда отримала 6,5 млн євро, але з обов'язковою сплатою усіх податків і зборів", – заявив функціонер в ефірі програми Великий футбол.

Нагадаємо, що фінансове питання називали однією з причин відходу тренерського штабу на чолі з Андрієм Шевченко зі збірної України.

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