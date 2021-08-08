"Кто возглавит сборную Украины? Прошу дождаться решения Исполкома УАФ, потому что все решения по сборной принимает именно он. Я не хотел бы отвечать на этот вопрос сегодня. Исполком состоится завтра, на нем будут заслушаны не только вопросы о национальной сборной.

Ребров прилетел в Киев, – источник

Я не комментирую ситуацию Реброва с Аль-Айном. Мы заинтересованы, чтобы у сборной был именно тот тренерский штаб, который сможет вывести команду в финальную часть ЧМ-2022. Все вопросы будут рассмотрены завтра на Исполкоме.

Считаю, что Сергей Ребров – это перспектива для сборной на несколько отборочных циклов. Это профессиональный тренер, которого мы хотели бы видеть. Но есть желание, а есть определенные моменты, которые сейчас очень важны. Однако я бы не забегал вперед. Завтра будет заслушана информация обо всех кандидатах, а окончательное решение может быть принято чуть позже. Например, в четверг, 13 июня.

Да, я встречался с Сергеем. Для него сейчас очень ответственная момент, он тоже понимает все юридические тонкости. Он видит большой потенциал у сборной Украины и не считает, что шансы выйти на чемпионат мира уже утрачены. Мы будем бороться за выход на Мундиаль", – заявил функционер в эфире программы Великий футбол.

Напомним, Сергей Ребров подписал контракт с Аль-Айном в начале лета. До этого он в течение трех лет успешно работал во главе венгерского Ференцвароша.

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