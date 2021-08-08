Павелко сохранил интригу относительно нового наставника сборной Украины – официальное решение могут отложить
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг поста главного тренера национальной команды.
"Кто возглавит сборную Украины? Прошу дождаться решения Исполкома УАФ, потому что все решения по сборной принимает именно он. Я не хотел бы отвечать на этот вопрос сегодня. Исполком состоится завтра, на нем будут заслушаны не только вопросы о национальной сборной.
Ребров прилетел в Киев, – источник
Я не комментирую ситуацию Реброва с Аль-Айном. Мы заинтересованы, чтобы у сборной был именно тот тренерский штаб, который сможет вывести команду в финальную часть ЧМ-2022. Все вопросы будут рассмотрены завтра на Исполкоме.
Считаю, что Сергей Ребров – это перспектива для сборной на несколько отборочных циклов. Это профессиональный тренер, которого мы хотели бы видеть. Но есть желание, а есть определенные моменты, которые сейчас очень важны. Однако я бы не забегал вперед. Завтра будет заслушана информация обо всех кандидатах, а окончательное решение может быть принято чуть позже. Например, в четверг, 13 июня.
Да, я встречался с Сергеем. Для него сейчас очень ответственная момент, он тоже понимает все юридические тонкости. Он видит большой потенциал у сборной Украины и не считает, что шансы выйти на чемпионат мира уже утрачены. Мы будем бороться за выход на Мундиаль", – заявил функционер в эфире программы Великий футбол.
Напомним, Сергей Ребров подписал контракт с Аль-Айном в начале лета. До этого он в течение трех лет успешно работал во главе венгерского Ференцвароша.