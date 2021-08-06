Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що не гроші стали причиною прощання Андрія Шевченка з головною командою країни.

1 серпня 44-річний фахівець оголосив про відхід зі збірної України. Однією з причин такого рішення ЗМІ називають серйозні фінансові розбіжності між УАФ та Шевченком, зокрема те, що всьому тренерському штабу у новому контракті скоротили зарплатню вдвічі.

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Андрій Павелко таку інформацію категорично заперечує. "У нас не було фінансових питань щодо нової чи старої угоди. Це все маячня. Такі питання не обговорювались взагалі", – заявив президент УАФ у коментарі Профутбол Digital.

Нагадаємо, Андрій Миколайович очолив збірну України влітку 2016-го, провівши відтоді 52 офіційні зустрічі. Найбільшим досягненням фахівця за цей час був вихід у чвертьфінал Євро-2020, де Україна поступилась Англії.

Нового керманича "синьо-жовтих" мають обрати вже 9 серпня, коли відбудеться засідання Виконкому УАФ. Одним із головних кандидатів на місце Шевченка називають Мирона Маркевича.

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