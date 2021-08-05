"Сборная находится в ситуации, когда сыграно три матча отборочного цикла чемпионата мира по футболу 2022 и Украина сейчас в очень сложной ситуации в турнирной таблице. Поэтому сейчас важно, чтобы изменение тренерского штаба состоялась максимально органично.

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Безусловно, большинство сегодня называют кандидатом №1 на пост главного тренера сборной Сергея Реброва. Но у него соглашение с арабским клубом. И насколько мне известно, оно весьма жесткое. Поэтому маловероятно, что Ребров прямо сейчас возглавит сборную.

На мой взгляд, оптимальным кандидатом был бы Мирон Маркевич. Он явно не сказал своего последнего слова в футболе, он свободен и для него это точно будет огромным вызовом и огромной ответственностью. Возможности Маркевича мы хорошо знаем – его Металлист, так же как и Днепр, в свое время играл в яркий атакующий футбол. Поэтому можно не сомневаться: сборная свой стиль не должна потерять", – цитирует Денисова издание "Новое время".

Напомним, Шевченко на днях попрощался со сборной Украины, а УАФ пообещала объявить нового тренера национальной команды уже 9 августа.

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