Павелко однозначно ответил на информацию о конфликте с Суркисом на матче Украина – Португалия

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал информацию о своей стычке с Григорием Суркисом во время матча Украина – Португалия.

"Это все – бред. Даже смешно. Все видели великолепный футбол и довольные лица в VIP-ложи. Все это – попытки перевести внимание от классной игры сборной Украины и хорошей работы УАФ.

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На нас были направлены камеры до, во время и после матча. Были только хорошие эмоции в раздевалке и на трибуне. Поэтому мне смешно всю эту информацию воспринимать. Каждый такой фейк вызывает у меня только улыбку", – цитирует Павелко Football Hub.

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Напомним, о конфликте Павелко и Суркиса во время матча Украина – Португалия стало известно из ресурса prosports.kz, который опубликовал комментарий председателя профсоюза украинских футболистов Олега Печорного. По его словам, Андрей Павелко пытался прогнать Григория и Игоря Суркисов, а также премьер-министра Украины 90-х Валерия Пустовойтенко с VIP-ложи, но получил удар в лицо.

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