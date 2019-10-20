Павелко однозначно відповів на інформацію про конфлікт із Суркісом на матчі Україна – Португалія

Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував інформацію про свою сутичку з Григорієм Суркісом під час матчу Україна – Португалія.

"Це все – маячня. Навіть смішно. Всі бачили чудовий футбол і задоволені обличчя у VIP-ложі. Все це – спроби перевести увагу від класної гри збірної України та хорошої роботи УАФ.

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На нас були спрямовані камери до, під час та після матчу. Були лише добрі емоції в роздягальні і на трибуні. Тому мені смішно всю цю інформацію сприймати. Кожен такий фейк викликає в мене лише усмішку", – цитує Павелка Football Hub.

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Нагадаємо, про конфлікт Павелка та Суркіса під час матчу Україна – Португалія стало відомо із ресурсу prosports.kz, який опублікував коментар голови профспілки українських футболістів Олега Печорного. За його словами, Андрій Павелко намагався прогнати Григорія та Ігоря Суркісів, а також прем'єр-міністра України 90-х Валерія Пустовойтенка із VIP-ложі, але отримав удар в обличчя.

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