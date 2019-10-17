Экс-вице-президент УЕФА, народный депутат Украины Григорий Суркис не хочет комментировать инцидент, который произошел между ним и президентом Украинской ассоциации футбола Андреем Павелко в ложе для почетных гостей на матче Украина – Португалия.

"У меня ничего не произошло. Я ничего не комментирую. Вы же видите, со мной все хорошо", – сказал Суркис журналисту Футбол 24 в четверг.

"Подошли несколько человек и попросили поговорить с Суркисом": в УАФ прокомментировали слухи о драке на НСК Олимпийский

Раньше "Футбол 24" получил комментарий об инциденте от Валентина Латипова, советника президента УАФ Андрея Павелко.

Напомним, о конфликте, который произошел на Олимпийском во время матча Украина – Португалия, стало известно из ресурса prosports.kz, который опубликовал комментарий председателя профсоюза украинских футболистов Олега Печерного. По его словам, Андрей Павелко пытался выгнать Григория и Игоря Суркисов, а также премьер-министра Украины 90-х Валерия Пустовойтенко из vip-ложи, но получил удар в лицо.

"Ветераны АТО сказали: "Или Суркис отсюда уйдет, или мы": между Павелко и Суркисами вспыхнула драка на Олимпийском