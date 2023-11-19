"СК Днепр-1 придерживается нейтральной позиции. Мы не "за" и не "против", просто не хотим принимать в этом участие. Сделайте все легитимно, как надо.

Шахтер, Днепр-1 и еще два клуба УПЛ не поддержали созыв Конгресса УАФ для снятия Павелко, – источник

Я считаю, что Павелко нелегитимно сидит в тюрьме. Его нужно отпустить, довести дело до суда, и только потом сажать. А так его держат под стражей просто ни за что. Павелко же не опасен: он никого не убил, не изнасиловал, не бегает с ножом по улице.

Его изолировали по надуманной истории, что он якобы мог общаться в Доме футбола со своим юристом. Но он мог с ним и по телефону общаться. Это все настолько надумано, что не хочется об этом даже говорить.

Отпустите Павелко, наденьте ему на ногу браслет и пусть сидит дома. Это некрасиво, когда человека держат в тюрьме, а в это время его убирают с должности. Ходят слухи, что его готовы отпустить, если он напишет заявление, что уходит с должности главы УАФ.

Пусть решают сами, СК Днепр-1 в этом участвовать не будет из-за ситуации, которая сложилась с Павелко. Это не очень хорошо", – сказал Фридман в комментарии Sport-Express.

Напомним, СК Днепр-1 присоединился к Шахтеру, Ворскле и Металлисту 1925 и отказался поддержать созыв внеочередного Конгресса УАФ с целью отстранения Андрея Павелко с должности главы организации.

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