"Я хочу, чтобы штаб Андрея Шевченко был успешным в клубном футболе. Пожелаем им успеха и нашей сборной в отборе к чемпионату мира в Катаре.

Павелко сохранил интригу относительно нового наставника сборной Украины – официальное решение могут отложить

Я надеюсь, что через некоторое время мы Андрея вместе с другими членами тренерского штаба увидим в нашей сборной с новыми идеями", – сказал Павелко в эфире программы Великий футбол.

Напомним, после Евро-2020 Андрей Шевченко покинул кресло наставника национальной команды Украины, на его место сватают еще одну легенду Динамо Сергея Реброва.

Переможець, інноватор, дипломат. Чому роботу Андрія Шевченка у збірній України можна назвати легендарною