Павелко не исключает возвращения Шевченко в сборную Украины
Президент УАФ Андрей Павелко не прощается с экс-тренером "сине-желтых" Андреем Шевченко.
"Я хочу, чтобы штаб Андрея Шевченко был успешным в клубном футболе. Пожелаем им успеха и нашей сборной в отборе к чемпионату мира в Катаре.
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Я надеюсь, что через некоторое время мы Андрея вместе с другими членами тренерского штаба увидим в нашей сборной с новыми идеями", – сказал Павелко в эфире программы Великий футбол.
Напомним, после Евро-2020 Андрей Шевченко покинул кресло наставника национальной команды Украины, на его место сватают еще одну легенду Динамо Сергея Реброва.
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