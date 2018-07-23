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Павелко: Хочется пожелать, чтобы следующее чемпионство Шахтер праздновал на Донбасс Арене

15:21 68 Читати українською
Павелко: Хочется пожелать, чтобы следующее чемпионство Шахтер праздновал на Донбасс Арене
Андрей Павелко / фото ФФУ

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко поздравил ФК Шахтер с чемпионством во время церемонии награждения в Доме футбола в понедельник.

"Я хотел бы поздравить футбольных клуб Шахтер, его руководство, Рината Леонидовича Ахметова, который вкладывает душу и сердце в развитие футбольного клуба Шахтер. И, конечно, пожелать, чтобы следующее чемпионство мы отпраздновали на Донбасс Арене.

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Я думаю, что у всех болельщиков Украины зашкаливали бы эмоции, если бы в Донецке снова проводились лучшие футбольные матчи, особенно матчи Лиги чемпионов.

А сегодня мы ожидаем, что Шахтер проявит свои лучшие качества в Лиге чемпионов. Мы ожидаем обязательно улучшение результата. Конечно, хотелось бы, чтобы он улучшился в Испании, до финального матча.

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Несколько сезонов подряд выигрывать чемпионат и Кубок Украины – это историческое достижение, которое дается сильным и смелым. ФК Шахтер именно такой. И я уверен, что он не будет снижать планку. Он всегда ставит перед собой максимальные цели", – сказал Павелко во время церемонии награждения Шахтера золотыми медалями чемпионов Украины.

Источник: Футбол 24
Теги
Шахтер Шахтер Андрей Павелко Донбасс Арена
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