Додо пойдет в аренду при условии гарантии игровой практики, центрфорварда Шахтер не ищет, – Палкин

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал журналистам о том, возможны ли еще какие-то изменения в составе команды.

"Если мы получим 100-процентную гарантию, что он будет играть фактически большинство матчей в клубе, в который он теоретически может пойти, то только тогда он уйдет. Ведь он очень перспективный парень, молодой, он на 5 лет младше Данченко и Бутко. Эти игроки с большим опытом. Но опять же, если не будет уверенности, что он будет играть достаточно матчей, то не уйдет и останется", – сказал он журналистам в понедельник, отвечая на вопрос Футбол 24.

Палкин также предположил, что еще 1-2 игрока Шахтера могут уйти в аренду. Отвечая на вопрос о возможном усилении позиции центрального нападающего, гендиректор Шахтера отметил, что сейчас клуб этого не планирует.

Палкин считает, что в настоящее время лучше всех среди новичков адаптировался Фернандо. "Но я уверен, что все ребята адаптируются как можно скорее, и будут демонстрировать хороший футбол", – надеется он.

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