Павелко: Хочеться побажати, щоб наступне чемпіонство Шахтар святкував на Донбас Арені

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко привітав ФК Шахтар з чемпіонством під час церемонії нагородження в Домі футболу у понеділок.

"Я хотів би привітати футбольних клуб Шахтар, його керівництво, Ріната Леонідовича Ахметова, який вкладає душу і серце в розвиток футбольного клубу Шахтар. І, звичайно, побажати, щоб наступне чемпіонство ми відсвяткували на Донбас Арені.

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Я думаю, що у всіх вболівальників України зашкалювали би емоції, якби в Донецьку знову проводилися найкращі футбольні матчі, особливо матчі Ліги чемпіонів.

А сьогодні ми чекаємо, що Шахтар проявить свої найкращі якості в Лізі чемпіонів. Ми очікуємо обов'язково покращення результату. Звичайно, хотілося б, щоб він покращився до Іспанії, до фінального матчу.

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Кілька сезонів поспіль вигравати чемпіонат і Кубок України – це історичне досягнення, яке дається найсильнішим та найсміливішим. ФК Шахтар саме такий. І я впевнений, що він не буде знижувати планку. Він завжди ставить перед собою максимальні цілі", – сказав Павелко під час церемонії нагородження Шахтаря золотими медалями чемпіонів України.