"Я и с Шевченко имел об этом разговор, и с Зозулей. Мне кажется, поскольку я глубже немножко знаю, у них такие тяжелые, напряженные отношения еще со времен Динамо, когда Шевченко вернулся назад. Они хотели с ним больше дружить, а Шевченко так немножко себя ставил иначе.

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И вот с тех пор у них еще начались вопросы. Плюс Зозуля обижен на Шевченко, что он как-то в сборной Украины как тренер повел себя некорректно. Плюс я знаю, что Павелко подливал эту всю тему, то есть Зозуле говорил, что вот Шевченко то сказал. Павелко был заинтересован в том, чтобы Зозуля "шарашил" Андрея Николаевича", – поделился Бебех на YouTube-канале Розмова.

Напомним, Андрей Шевченко 25 января стал президентом УАФ, заменив на посту Андрея Павелко. Роман Зозуля активно работает в волонтерском движении, а в июле 2023-го года приостановил активные выступления. Последним клубом для него стала испанская Райо Махадаонда.

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