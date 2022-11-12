"Дата 11 ноября 2022 года станет символической для всей Украины и войдет в историю нашей независимой страны. После восьми месяцев оккупации, со слезами на глазах, жители Херсона с радостью встречают ВСУ. И нет ни одного небезразличного человека в Украине, который не радуется сегодня за всю Херсонщину.

"Никто не хотел псевдореферендумов": Караваев эмоционально прокомментировал освобождение Херсона

Особой новостью является освобождение Херсона для защитника Динамо Александра Караваева, который родился и делал первые шаги в футболе в этом городе.

Верим, что удастся вернуть все города, залечить все раны, наказать террористов за все преступления, совершенные на нашей земле. Вечная слава Героям, отдавшим свою жизнь, слава тем, кто продолжает бороться за независимость нашей родной Украины", – говорится в заявлении Динамо на официальном сайте.

Напомним, накануне (11 ноября) украинские военные наконец-то зашли в Херсон, где их радостно встретили местные жители. Город находился под оккупацией с марта 2022 года.

Повсюду арбузы: Шахтер, Динамо и другие клубы УПЛ отреагировали на освобождение Херсона из-под российской оккупации