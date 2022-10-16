"Уверен, что самая главная наша команда ВСУ на фронте. Они защищают наше государство и ведут страну к победе. Идея, которую мы во время одной из встреч с Владимиром Зеленским обсуждали – это то, что много хороших ребят, настоящих футболистов сейчас в ВСУ.

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Президент поддержал такую ​​идею, но мы договорились, что будет постепенное обсуждение этого вопроса. Чтобы проговорить, где играть, какой будет отбор в команду. Возможно, сначала будет какая-то возможность увидеть наших героев на футбольном поле во время их ротации. Им психологически нужно переключаться после фронта. Во время этой ротации возможно будет предложено увидеть лучших из лучших и сделать первый шаг к будущей команде ВСУ.

Не стоит вопрос, что она будет уже прямо сейчас в УПЛ. Стоит задача, чтобы такая команда была создана шаг за шагом. Там будут настоящие воины, которые проходят службу и хорошо играют в футбол. Уверен, что эта идея будет воплощена в жизнь. Постепенно придем к тому, чтобы это было не только об участии в чемпионатах, но и система отбора, открытая система финансирования, чтобы болельщики могли поддерживать, донатить. Очень важные и стратегические цели, которые будут прорабатываться со всеми соответствующими органами", – сказал Павелко в комментарии Профутбол Digital.

Напомним, идею создания футбольной команды военных ранее уже поддержал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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