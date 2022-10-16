Павелко – о системе отбора и финансирования команды ВСУ: "Им психологически нужно переключаться после фронта"
Президент УАФ Андрей Павелко добавил конкретики относительно идеи создания футбольной команды Вооруженных Сил Украины.
"Уверен, что самая главная наша команда ВСУ на фронте. Они защищают наше государство и ведут страну к победе. Идея, которую мы во время одной из встреч с Владимиром Зеленским обсуждали – это то, что много хороших ребят, настоящих футболистов сейчас в ВСУ.
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Президент поддержал такую идею, но мы договорились, что будет постепенное обсуждение этого вопроса. Чтобы проговорить, где играть, какой будет отбор в команду. Возможно, сначала будет какая-то возможность увидеть наших героев на футбольном поле во время их ротации. Им психологически нужно переключаться после фронта. Во время этой ротации возможно будет предложено увидеть лучших из лучших и сделать первый шаг к будущей команде ВСУ.
Не стоит вопрос, что она будет уже прямо сейчас в УПЛ. Стоит задача, чтобы такая команда была создана шаг за шагом. Там будут настоящие воины, которые проходят службу и хорошо играют в футбол. Уверен, что эта идея будет воплощена в жизнь. Постепенно придем к тому, чтобы это было не только об участии в чемпионатах, но и система отбора, открытая система финансирования, чтобы болельщики могли поддерживать, донатить. Очень важные и стратегические цели, которые будут прорабатываться со всеми соответствующими органами", – сказал Павелко в комментарии Профутбол Digital.
Напомним, идею создания футбольной команды военных ранее уже поддержал Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
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