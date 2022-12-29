Президент Польського футбольного союзу Чезарі Кулеша підтвердив завершення співпраці з португальцем.

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Соуза погодився виплатити компенсацію за дострокове розірвання угоди, повідомляє Globo Esporte. 51-річний фахівець "збідніє" на 300 тисяч євро. Очікується, що він очолить бразильський Фламенго.

Нагадаємо, у березні 2022 року збірна Польщі повинна зустрітися з Росією на стадії півфіналу відбору ЧС.

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