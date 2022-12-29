Паулу Соуза заплатить чималу компенсацію за ганебну втечу зі збірної Польщі
22:09 - Читать на русском
Збірна Польщі матиме принаймні фінансову вигоду після відходу головного тренера Паулу Соузи.
Президент Польського футбольного союзу Чезарі Кулеша підтвердив завершення співпраці з португальцем.
Збірна Польщі шукає заміну зраднику Соузі – фаворитом став тренер, якого сватали в Динамо
Соуза погодився виплатити компенсацію за дострокове розірвання угоди, повідомляє Globo Esporte. 51-річний фахівець "збідніє" на 300 тисяч євро. Очікується, що він очолить бразильський Фламенго.
Нагадаємо, у березні 2022 року збірна Польщі повинна зустрітися з Росією на стадії півфіналу відбору ЧС.
Результати жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна отримала суперників, Італія чи Португалія пропустить Мундіаль
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter