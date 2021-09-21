Паулинью разорвал контракт с Аль-Ахли – экс-игрок Барселоны разочаровал шейхов своим непрофессионализмом
Бразильский хавбек Хосе Паулинью остался без работы.
Руководство Аль-Ахли Джидда на своем официальном сайте объявило о досрочном разрыве контракта с Паулинью.
Де Йонг промахнулся в убийственной ситуации – новый форвард Барселоны пока не оправдывает ожиданий
"Прекращение контракта с Паулинью вызвали чрезвычайные обстоятельства. Он недавно разговаривал с руководством клуба, что отразилось на его игре в последних турах, он показал свою неспособность дополнить команду должным образом", – говорится в заявлении клуба.
Стоит отметить, что бразилец только летом присоединился к аравийской команде и успел сыграть лишь в 4-х матчах. Паулинью известен своими выступлениями за Барселону и Тоттенхэм.
Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну