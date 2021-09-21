Руководство Аль-Ахли Джидда на своем официальном сайте объявило о досрочном разрыве контракта с Паулинью.

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"Прекращение контракта с Паулинью вызвали чрезвычайные обстоятельства. Он недавно разговаривал с руководством клуба, что отразилось на его игре в последних турах, он показал свою неспособность дополнить команду должным образом", – говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что бразилец только летом присоединился к аравийской команде и успел сыграть лишь в 4-х матчах. Паулинью известен своими выступлениями за Барселону и Тоттенхэм.

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