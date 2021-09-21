Керівництво Аль-Ахлі Джидда на своєму офіційному сайті оголосило про достроковий розрив контракту з Паулінью.

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"Припинення контракту з Паулінью спричинили надзвичайні обставини. Він недавно розмовляв з керівництвом клубу, що позначилось на його грі в останніх турах, він показав свою нездатність доповнити команду належним чином", – йдеться у заяві клубу.

Варто відзначити, що бразилець лише влітку приєднався до аравійської команди та встиг зіграти у 4-х матчах. Паулінью відомий своїми виступами за Барселону та Тоттенхем.

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