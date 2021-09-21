Нападающий Барселоны Люк де Йонг не забил еще ни одного гола в футболке "блаугранас".

Наставник Барселоны выпустил Люка де Йонга на второй тайм матча против Гранады, чтобы спасать ситуацию (каталонцы проигрывали 0:1).

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31-летний форвард получил роскошный шанс, чтобы оправдать доверие тренера, но промахнулся. После ювелирного навеса с углового Люк умудрился отправить мяч над воротами. К счастью для каталонцев, Араухо перед финальным свистком спас ничью.

Парадоксально, что Барса арендовала де Йонга у Севильи в частности за его умение играть на "втором этаже".

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