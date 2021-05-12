"Коваленко был важным винтиком шахтеровского механизма. Он принес много титулов Шахтеру. Вне всякого сомнения, его не хватает.

Коваленко может покинуть Аталанту – Михайлович хочет взять украинца под свое крыло

Не хватает его работоспособности. Мало кто мог выполнить такой объем черновой работы, как Коваленко. Нам его очень не хватает. Но футбольная жизнь такая, что надо смириться с его потерей. Желаю ему успехов в Аталанте!" – признался Патрик в интервью журналу Футбол.

К слову, Коваленко перебрался в Бергамо в конце зимнего трансферного окна. С тех пор украинец провел лишь три минуты в официальном поединке Серии А. Контракт Виктора с Аталантой рассчитан до 2025 года.

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