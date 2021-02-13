Досвідчений нападник перейшов до Орландо Сіті, повідомляє ESPN.

Хонда покинув Португалію за 5 днів після переходу в Портімоненсе

Із флоридцями Пато підписав контракт за схемою 1+1. "Леви" ще не оголосили про перехід бразильця, але натякнули на домовленість із ним двома дописами в клубному твіттері. Головним "героєм" у них став качур – Pato португальською.

Алешандре Пато перебував у статусі вільного агента. У серпні він покинув Сан-Паулу, за який виступав із березня 2019-го. Пато найбільш відомий в Європі своїми виступами у Мілані (2008-2013 роки), де здобув Скудетто в сезоні 2010/11.

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