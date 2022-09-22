В прошлом сезоне во главе манкунианцев работали Уле Гуннар Сульшер и Ральф Рангник. В итоге Манчестер Юнайтед набрал лишь 58 очков. Это худший результат в истории клуба за время выступлений в АПЛ.

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Рангник и Сульшер вытрясли из клубного бюджета 24,7 миллиона фунтов (почти 30 млн евро). Именно такая цифра зафиксирована в финансовом отчете Манчестер Юнайтед. Большая часть из этой суммы досталась норвежцу, который получил очень щедрую компенсацию, ведь всего за четыре месяца до увольнения подписал новый контракт.

Напомним, что летом "Красных дьяволов" возглавил Эрик Тен Хаг. За 6 туров нынешнего сезона под руководством нидерландца Манчестер Юнайтед набрал 12 очков и сейчас занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ.