Керівництво "червоних дияволів" не впевнене у доцільності продовження контракту з Давідом Де Хеа, інформує The Telegraph.

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Контракт іспанця завершується наступного літа, але клуб має опцію продовження ще на один сезон. Манчестер Юнайтед занепокоєний через велику зарплатню голкіпера, якому незабаром виповниться 32 роки. Де Хеа з 350 тисячами фунтів на тиждень є найбільш високооплачуваним воротарем світу. Додатковою проблемою є слабка гра ногами, яка не надто вписується у вимоги Еріка Тен Хага.

Якщо МЮ таки відпустить Де Хеа, то одним з кандидатів на заміну вважається Джордан Пікфорд. Одноклубник Миколенка хотів би спробувати свої сили у гранді АПЛ, а його контракт з Евертоном також не надто довгий – до літа 2024-го.

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