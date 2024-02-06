В зимнее трансферное окно каталонцы получили несколько предложений по своим игрокам. Одной из звезд, на которую был спрос, является Мигель Гутьеррес.

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Как сообщает Marca, на защитника Жироны претендовал неназванный гранд АПЛ, который предложил 25 миллионов евро. Впрочем, Гутьеррес отказался переходить в команду и таким образом сохранил Реалу 12,5 млн. Дело в том, что мадридцы владеют 50% прав на игрока и, если бы они хотели сохранить их, то пришлось бы заплатить половину суммы по контракту.

Зимой мадридцы не смогли оформить трансфер Мигеля Гутьерреса, но раздумывают над тем, чтобы привлечь защитника в свою команду летом. За игроком также активно следит Манчестер Сити.

Мигель Гутьеррес выступает за Жирону с 2022 года. За каталонцев он отыграл в 63 матчах во всех турнирах. В активе 22-летнего испанца три гола и девять результативных передач.

Действующее соглашение Гутьерреса с Жироной рассчитано до 2027 года. В контракте предусмотрена клаусула в размере 35 миллионов евро.

Стоит напомнить, что за Жирону выступают Артем Довбик и Виктор Цыганков. По украинскому форварду каталонцам также поступали предложения, которые были отклонены клубом.

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