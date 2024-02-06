В зимове трансферне вікно каталонці отримали кілька пропозицій щодо своїх гравців. Однією з зірок, на яку був попит, є Мігель Гутьєррес.

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Як повідомляє Marca, на захисника Жирони претендував неназваний гранд АПЛ, який запропонував 25 мільйонів євро. Утім, Гутьєррес відмовився переходити в команду і таким чином зберіг Реалу 12,5 млн. Річ у тому, що мадридці володіють 50% прав на гравця і, якби вони хотіли зберегти їх, то довелося б заплатити половину суми за контрактом.

Взимку мадридці не змогли оформити трансфер Мігеля Гутьєрреса, але роздумують над тим, щоб залучити захисника до своєї команди влітку. За гравцем також активно стежить Манчестер Сіті.

Мігель Гутьєррес виступає за Жирону з 2022 року. За каталонців він відіграв у 63 матчах у всіх турнірах в активі 22-річного іспанця три голи та дев'ять результативних передач.

Чинна угода Гутьєрреса з Жироною розрахована до 2027 року. В контракті передбачена клаусула у розмірі 35 мільйонів євро.

Варто нагадати, що за Жирону виступають Артем Довбик та Віктор Циганков. Щодо українського форварда каталонцям також надходили пропозиції, які були відхилені клубом.

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