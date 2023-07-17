Нападающий Нью-Йорк Сити Тати Кастельянос, который провел прошлый сезон в Жироне, близок к переходу в Лацио.

Аргентинский нападающий уже прибыл в Рим, где пройдет медицинское обследование для перехода в Лацио, сообщает TMW.

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Ранее сообщалось, что "орлы" заплатят американскому клубу 15 миллионов евро за футболиста. Фиксированная сумма, к которой должны быть добавлены другие переменные как бонус.

Заметим, что в прошлом сезоне Тати Кастельянос находился в аренде в Жироне. За испанский клуб нападающий сыграл в 37 матчах, в которых забил 14 голов. Среди трансферных целей Лацио значился форвард СК Днепр-1 Артем Довбик, однако теперь итальянский клуб откажется от украинца.

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