Нападник Нью-Йорк Сіті Таті Кастельянос, який провів минулий сезон у Жироні, близький до переходу в Лаціо.

Аргентинський нападник вже прибув до Риму, де пройде медичне обстеження для переходу в Лаціо, повідомляє TMW.

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Раніше повідомлялось, що "орли" заплатять американському клубу 15 мільйонів євро за футболіста. Фіксована сума, до якої повинні бути додані інші змінні як бонус.

Зауважимо, що в минулому сезоні Таті Кастельянос перебував в оренді в Жироні. За іспанський клуб нападник зіграв у 37 матчах, в яких забив 14 голів. Серед трансферних цілей Лаціо значився форвард СК Дніпро-1 Артем Довбик, однак тепер італійський клуб відмовиться від українця.

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