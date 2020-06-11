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Партизан – Црвена Звезда: переполненные трибуны, сотни файеров – коронавирус не помешал сербам устроить праздник

10:22 63 Читати українською
Партизан – Црвена Звезда: переполненные трибуны, сотни файеров – коронавирус не помешал сербам устроить праздник
Фаны Партизана / Фото Reuters

Полуфинал Кубка Сербии позволил фанатами увидеть то, без чего они обходились последние три месяца.

Партизан в сверхпринципиальном матче сумел минимально обыграть Црвену Звезду (1:0) и пробиться в финал Кубка Сербии.

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Болельщикам разрешили посетить стадион и они вполне воспользовались таким предложением. Ультрас обеих команд полностью заполнили фанатские трибуны и устроили невероятное шоу с громким поддержкой своих любимцев и, традиционно, пиротехникой.

В финале Партизан встретится с Войводиной. Матч запланирован на 24 июня.

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