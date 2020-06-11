Партизан – Црвена Звезда: переполненные трибуны, сотни файеров – коронавирус не помешал сербам устроить праздник

Полуфинал Кубка Сербии позволил фанатами увидеть то, без чего они обходились последние три месяца.

Партизан в сверхпринципиальном матче сумел минимально обыграть Црвену Звезду (1:0) и пробиться в финал Кубка Сербии.

Реал не будет играть на стадионе Атлетико – в Мадриде приняли радикальное решение относительно фанатов

Болельщикам разрешили посетить стадион и они вполне воспользовались таким предложением. Ультрас обеих команд полностью заполнили фанатские трибуны и устроили невероятное шоу с громким поддержкой своих любимцев и, традиционно, пиротехникой.

В финале Партизан встретится с Войводиной. Матч запланирован на 24 июня.

"Перш ніж дати москалям сало, менти чистили ним черевики": як зародилися українські ультрас – 2 дні лютих боїв за Київ