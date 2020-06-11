Партизан – Црвена Звезда: переповнені трибуни, сотні файєрів – коронавірус не завадив сербам влаштувати свято

Півфінал Кубка Сербії дозволив фанатами побачити те, без чого вони обходились останні три місяці.

Партизан у надпринциповому матчі зумів мінімально обіграти Црвену Звезду (1:0) та пробитись у фінал Кубка Сербії.

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Вболівальникам дозволили відвідати стадіон і вони сповна скористались такою пропозицією. Ультрас обох команд вщент заповнили фанатські трибуни та влаштували неймовірне шоу з гучною підтримкою своїх улюбленців та, традиційно, піротехнікою.

У фіналі Партизан зустрінеться з Войводиною. Матч запланований на 24 червня.

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