Реал не будет играть на стадионе Атлетико – в Мадриде приняли радикальное решение относительно фанатов

Королевский клуб не намерен пользоваться помощью Атлетико, даже если это в интересах болельщиков Реала.

Реал однозначно решил доиграть матчи нынешнего сезона на стадионе Альфредо ди Стефано (6 тысяч мест), сообщает Marca.

Как в Мадриде обвели себя вокруг пальца – новый указ почти оставил Реал без болельщиков

Кроме этого, руководство мадридского клуба не будет пускать болельщиков на трибуны, даже с разрешением на это от Ла Лиги.

Напомним, "сливочные" начали реконструкцию своей домашней арены Сантьяго Бернабеу, поэтому не имеют возможности там играть. Ранее президент Атлетико заявил, что готов предоставить стадион "матрасников" Ванда Метрополитано для домашних матчей Реала.

Зозуля відновлює футбол в Іспанії найдовшим матчем в історії – українець радикально змінив імідж і статус