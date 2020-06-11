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Реал не будет играть на стадионе Атлетико – в Мадриде приняли радикальное решение относительно фанатов

00:40 9 Читати українською
Реал не будет играть на стадионе Атлетико – в Мадриде приняли радикальное решение относительно фанатов
Фаны Реала / Фото EPA

Королевский клуб не намерен пользоваться помощью Атлетико, даже если это в интересах болельщиков Реала.

Реал однозначно решил доиграть матчи нынешнего сезона на стадионе Альфредо ди Стефано (6 тысяч мест), сообщает Marca.

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Кроме этого, руководство мадридского клуба не будет пускать болельщиков на трибуны, даже с разрешением на это от Ла Лиги.

Напомним, "сливочные" начали реконструкцию своей домашней арены Сантьяго Бернабеу, поэтому не имеют возможности там играть. Ранее президент Атлетико заявил, что готов предоставить стадион "матрасников" Ванда Метрополитано для домашних матчей Реала.

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Атлетико Атлетико Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Ванда Метрополитано Сантьяго Бернабеу
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