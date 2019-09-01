"Парни творят историю", – Клопп оценил феноменальный старт Ливерпуля в АПЛ

Главный тренер вице-чемпионов Англии прокомментировал победу своих подопечных в матче против Бернли.

"Мы были великолепны. Было столько моментов после длинных передач, где шансы были 50 на 50, но мы хорошо реагировали на них. Моментами мы играли в очень, очень хороший футбол.

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Нам немного повезло с первым голом, но мы сами создали такую ​​ситуацию. Мы контролировали игру настолько, насколько это возможно. Мы были агрессивны, но не фолили. Игроки хорошо поработали.

Бернли тоже неплохо играл, у нас были шансы в контратаках. В такие моменты нужно быть готовым. Подобные игры – настоящее испытание концентрации. Ребята играли очень дисциплинированно. Линия защиты была невероятной.

Когда я только пришел в команду, я сказал всем, что нам нужно творить собственную историю. И парни делают это неделя за неделей. У нас было непростое межсезонье, поэтому я не ожидал таких первых четырех туров", – цитирует Клоппа ВВС.

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Напомним, именно Ливерпуль остался единственной командой АПЛ, которая не теряла очки в сезоне 2019/20.