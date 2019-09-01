"Хлопці творять історію", – Клопп оцінив феноменальний старт Ліверпуля в АПЛ

Головний тренер віце-чемпіонів Англії прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі проти Бернлі.

"Ми були прекрасні. Було стільки моментів після довгих передач, де шанси були 50 на 50, але ми добре реагували на них. Моментами ми грали в дуже, дуже хороший футбол.

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Нам трохи пощастило з першим голом, але ми самі створили таку ситуацію. Ми контролювали гру настільки, наскільки це можливо. Ми були агресивні, але не фолили. Гравці добре попрацювали.

Бернлі теж непогано грав, у нас були шанси в контратаках. У такі моменти потрібно бути готовим. Подібні ігри – справжнє випробування концентрації. Хлопці грали вкрай дисципліновано. Лінія захисту була неймовірна.

Коли я тільки прийшов у команду, я сказав всім, що нам потрібно творити власну історію. І хлопці роблять це тиждень за тижнем. У нас було непросте міжсезоння, тому я не очікував таких перших чотирьох турів", – цитує Клоппа ВВС.

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Нагадаємо, саме Ліверпуль залишився єдиною командою АПЛ, яка не втрачала очки в сезоні 2019/20.