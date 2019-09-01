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"Хлопці творять історію", – Клопп оцінив феноменальний старт Ліверпуля в АПЛ

09:55 631 Читать на русском
"Хлопці творять історію", – Клопп оцінив феноменальний старт Ліверпуля в АПЛ
Юрген Клопп / Фото ФК Ліверпуль

Головний тренер віце-чемпіонів Англії прокоментував перемогу своїх підопічних у матчі проти Бернлі.

 
Кріс Вуд 33’
Садьйо Мане 37’
Роберто Фірміно 80’
33’ Кріс Вуд
37’ Садьйо Мане
80’ Роберто Фірміно

"Ми були прекрасні. Було стільки моментів після довгих передач, де шанси були 50 на 50, але ми добре реагували на них. Моментами ми грали в дуже, дуже хороший футбол.

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Нам трохи пощастило з першим голом, але ми самі створили таку ситуацію. Ми контролювали гру настільки, наскільки це можливо. Ми були агресивні, але не фолили. Гравці добре попрацювали.

Бернлі теж непогано грав, у нас були шанси в контратаках. У такі моменти потрібно бути готовим. Подібні ігри – справжнє випробування концентрації. Хлопці грали вкрай дисципліновано. Лінія захисту була неймовірна.

Коли я тільки прийшов у команду, я сказав всім, що нам потрібно творити власну історію. І хлопці роблять це тиждень за тижнем. У нас було непросте міжсезоння, тому я не очікував таких перших чотирьох турів", – цитує Клоппа ВВС.

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Нагадаємо, саме Ліверпуль залишився єдиною командою АПЛ, яка не втрачала очки в сезоні 2019/20.

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Теги
Бернлі - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Англія Юрген Клопп Юрген Клопп
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