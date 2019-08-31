Ливерпуль в матче с Бернли побил свою рекордную серию побед в АПЛ – видеообзор исторической игры

Мерсисайдцы отличились невероятным достижением в матче четвертого тура чемпионата Англии.

Победа над "кларетовыми" стала тринадцатой подряд в чемпионате для подопечных Юргена Клоппа.

Ливерпуль уверенно одолел Бернли, Манчестер Сити с Зинченко уничтожил Брайтон: 4-й тур АПЛ, матчи субботы

Триумфальная серия "красных" продолжается с матча против того же Бернли (10 марта), команда выиграла 9 заключительных матчей в прошлом сезоне и не теряла очки в новой кампании. Таким образом Ливерпуль установил новый клубный рекорд, о чем сообщил официальный твиттер победителей Лиги чемпионов.

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Напомним, именно вице-чемпионы Англии остались единственной командой в текущем сезоне, которая еще не теряла очков.