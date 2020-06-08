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"Парни думают, что ваши тренировки – дерьмо": Руни унижал наставника ради команды

07:30 73 Читати українською
"Парни думают, что ваши тренировки – дерьмо": Руни унижал наставника ради команды
Фергюсон и Руни / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни признался, что обязанности капитана порой приводят к неприятным разговорам с главным тренером.

"Когда игроки недовольны, они часто ходят к капитану, а жаловаться приходится вам. Это может привести к тяжелым разговорам.

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В одном клубе меня попросили пойти и сказать менеджеру, что его тренировки были недостаточно качественными. Это нелегко. "Простите, дедушка, но ребята думают, что ваши тренировки – дерьмо". Приходится много брать на себя", – написал Руни в колонке Sunday Times.

Напомним, 34-летний форвард за свою карьеру выступал в Эвертоне, Манчестер Юнайтед и Ди Си Юнайтед. Сейчас Руни выполняет обязанности играющего тренера в Дерби.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Дерби Каунти Дерби Каунти Уэйн Руни Уэйн Руни
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