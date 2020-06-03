Руни шокировал своим видом на тренировке Дерби Каунти – тысячи евро потрачены впустую

Форвард Дерби Каунти Уэйн Руни впечатляюще "постарел" за несколько месяцев.

Уэйн Руни вернулся к тренировкам вместе с Дерби Каунти, но коллеги в команде могли не узнать нападающего, сообщает The Sun.

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34-летний игрок, похоже, смирился с проблемой выпадения волос и перестал наведываться к специалистам за помощью. Голову Уэйна "украшали" редкие волосы. По информации издания, форвард потратил более 30 тысяч евро на пересадку волос.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа Руни провел 11 матчей, в которых отметился тремя голами и двумя ассистами.

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