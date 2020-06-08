"Хлопці думають, що ваші тренування – лайно": Руні принижував наставника заради команди

Легенда Манчестер Юнайтед і збірної Англії Вейн Руні зізнався, що обов'язки капітана часом призводять до неприємних розмов з головним тренером.

"Коли гравці невдоволені, вони часто ходять до капітана, а скаржитися доводиться вам. Це може призвести до важких розмов.

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В одному клубі мене попросили піти і сказати менеджеру, що його тренування були недостатньо якісними. Це нелегко. "Вибачте, дідусю, але хлопці думають, що ваші тренування – лайно". Доводиться багато брати на себе", – написав Руні в колонці Sunday Times.

Нагадаємо, 34-річний форвард за свою кар'єру виступав у Евертоні, Манчестер Юнайтед та Ді Сі Юнайтед. Наразі Руни виконує обов'язки граючого тренера в Дербі.

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