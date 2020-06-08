toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО - ОЛЕКСАНДРІЯ АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

"Хлопці думають, що ваші тренування – лайно": Руні принижував наставника заради команди

07:30 817 Читать на русском
"Хлопці думають, що ваші тренування – лайно": Руні принижував наставника заради команди
Фергюсон і Руні / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед і збірної Англії Вейн Руні зізнався, що обов'язки капітана часом призводять до неприємних розмов з головним тренером.

"Коли гравці невдоволені, вони часто ходять до капітана, а скаржитися доводиться вам. Це може призвести до важких розмов.

Руні шокував своїм виглядом на тренуванні Дербі Каунті – тисячі євро витрачені намарно

В одному клубі мене попросили піти і сказати менеджеру, що його тренування були недостатньо якісними. Це нелегко. "Вибачте, дідусю, але хлопці думають, що ваші тренування – лайно". Доводиться багато брати на себе", – написав Руні в колонці Sunday Times.

Нагадаємо, 34-річний форвард за свою кар'єру виступав у Евертоні, Манчестер Юнайтед та Ді Сі Юнайтед. Наразі Руни виконує обов'язки граючого тренера в Дербі.

"Що ти сказав, руда паскудо?!": найскандальніша вечірка Ліверпуля – забухали, побилися, а потім порвали Барселону

blog_ava
"Лящів йому надавати чи побити?": Бєсєдін розповів про своє ставлення до екс-лікаря Динамо Миронова
08:00
1055
Теги
Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Дербі Каунті Дербі Каунті Вейн Руні Вейн Руні
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
дн
:
10
год
:
54
хв
Гранада
20:30
Хетафе
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук