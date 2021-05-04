Руслан Малиновский сохраняет свои твердые позиции лидера Аталанты. В матче против Сассуоло даже раннее удаление вратаря его команды не повлияло на отличную игру полузащитника сборной Украины, который во всех топ-лигах уступает по форме только Месси.

Малиновский 7 матч подряд отмечается голом и/либо ассистом в чемпионате Италии. Невероятная серия Руслана продолжается с 21 марта. За эти полтора месяца – 4 забитых мяча и 7 голевых пасов. Это дает 1,57 результативного действия за тур! График, которому могут позавидовать лучшие. Даже Андрей Шевченко в составе Милана никогда не мог перешагнуть отметку в 6 матчей подряд, где он забивал или ассистировал (8 голевых действий максимум в своих сериях). Процесс трансформации "восьмерки" в "десятку", художника по образу и подобию Гомеса, продолжается очень успешно. Неудивительно, что даже после ничейного результата итальянская пресса нахваливает прежде всего нашего легионера.

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По версии миланской Gazzetta dello Sport, лучший полевой игрок (7, столько же у еще троих футболистов). Только голкипер Сассуоло Консильи удостоился оценки выше (7,5). Интересно, что бывший вратарь Аталанты парировал пенальти Муриеля, а после игры признался, что прекрасно знал, куда станет бить колумбиец. Журналисты отмечают "слишком большое" количество потерь мяча (25, с отрывом худший результат), но готовы простить все за регулярную остроту. Малиновский "оформил уже 10 ассист в сезоне, а до 11 было очень близко". Создал партнерам 2 стопроцентных момента, и не его проблема, что на этот раз несколько подвела реализация.

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"Малиновский – украшение. Аталанта величественна. Интуиция и бесконечное преимущество даже в меньшинстве", – римский Il Messagero считает именно плеймейкера Аталанты игроком матча (7,5). Заслуженные комплименты и классу Локателли. Только экс-хавбек Милана отдал больше передач с продвижением мяча (11, не считая стандартов), чем украинец (7). Фанатские порталы также поют оды. TuttoAtalanta называет его "костью в горле" соперников. Человек, который сделал разницу и приносил хаос в заднюю линию "нероверди".

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CalcioAtalanta восхваляет морем эпитетов: "Потрясающий. Малиновский который уже раз – супер. Он больше не останавливается и угрожает всем средним линиям. Всегда найдет в вашей обороне пробелы, легко воспроизводит свои острые передачи. Если бы все были такие же, как он...". Средний балл по версиям ведущих СМИ и болельщиков – снова самый высокий (7,2) среди игроков "Богини". На этот раз за подвигами вратаря как-то осталось за кадром, но напомним – никто из полузащитников чемпионата Италии не превосходит Руслана по количеству ударов ногой (в среднем не менее трех за игру).

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Андрей Шевченко становился лучшим бомбардиром Серии А. Малиновский может войти в историю Кальчо другим подвигом. Сейчас Руслан находится на вершине среди лучших ассистентов сезона. По 10 голевых передач отдали 28-летний украинец, а также Лукаку и Куадрадо. Как отмечают в Италии, полузащитник сборной Украины в последний месяц сезона может сам себе сделать много подарков: 4 мая празднует 28-летие, а 19-го будет сражаться за Кубок Италии против Ювентуса и Роналду. Криштиану, кстати, по результативным действиям этой весной ощутимо уступает Руслану.

Более того, только форма Месси в последних 6 матчах лучше, чем у Малиновского по рейтингу статистического портала WhoScored. Даже невероятный Мбаппе немного уступает. В таких условиях украинского универсала в Италии уже называют главным действующим лицом на сцене настоящей войны за ЛЧ – есть 3 путевки и аж 5 претендентов, а плотность просто фантастическая (между 2-м и 6-м местами только 2 балла разницы, если учесть потерянные очки). На финише многое решат личные грандиозные битвы. Ювентусу будпет противостоять Милан, да и досрочный чемпион Интер – совсем не подарок. Бывшей команде Шевченко придется еще пройти экзамен Аталантой в заключительном туре 23 мая.

По мнению легендарных экс-боссов Ювентуса (Моджи) и Интера (Моратти), Малиновский и компания должны финишировать на 2 месте, ведь показали даже лучший футбол, чем обладатели золота. Календарь для всех просто адский, но наибольшие проблемы испытывают многолетние чемпионы. Этот Ювентус называют худшим за годы, несмотря на все потуги Роналду. Непревзойденная форма, которую набрал лидер сборной Украины, оставляет нотки сожаления: если бы не травмы и болезни, Аталанта могла бы соревноваться не за место в топ-4, а мечтать о Скудетто.

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