Лидер индустрии развлечений Parimatch Ukraine и первая спортивная OTT-платформа на украинском рынке Setanta Sports объявили о продолжении эксклюзивного сотрудничества до 2025 года, то есть еще на три сезона.

Договор действует на территории Украины и включает права трансляций более чем 20 самых популярных спортивных событий: Английской Премьер-лиги, Бундеслиги, Шотландской Премьер-лиги, NBA, NHL, UFC, ATP, WTA, Wimbledon, Formula 1, а также Бельгийской Суперлиги, Кубка Англии, Евролиги, Эредивизи и т.д.

Parimatch развивается на волне мировых трендов и инноваций – новейшие технологические решения находят внедрение в нашем продукте на платформе. Вместе с Setanta Sports мы применим потенциал двух платформ и создадим единую экосистему спортивной поддержки. Ведь сочетание спортивного контента, бэттинга и развлечений создают увлекательный опыт для пользователей, – рассказала СЕО Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.

"Setanta Sports – это международный бренд, поэтому для нас важно иметь отношения с большими и надежными партнерами на рынке. Для нас также было важным продолжение этого соглашения, потому что мы вели долгие переговоры и пришли к согласию, а это означает сотрудничество с Parimatch продлено еще на 3 года. В рамках этого партнерства будет реализовано много интересных проектов как для клиентов Setanta Sports, так и для Parimatch, чтобы сделать взаимодействие с нашими платформами для спортивных болельщиков еще более интерактивным и увлекательным", – прокомментировала Тамара Бадашвили, Deputy CEO Setanta Sports.

К слову, setantasports.com – первая спортивная OTT-платформа на украинском рынке, работающая по модели подписки.