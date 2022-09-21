Лідер індустрії розваг Parimatch Ukraine та перша спортивна OTT-платформа на українському ринку Setanta Sports оголосили про продовження ексклюзивної співпраці до 2025 року, тобто ще на три сезони.

Угода діє на території України та включає права трансляцій понад 20 найпопулярніших спортивних подій Англійської Прем'єр-ліги, Бундесліги, Шотландської Прем'єр-ліги, NBA, NHL, UFC, ATP, WTA, Wimbledon, Formula 1, а також бельгійської Суперліги, Кубка Англії, Євроліги та ін.

Parimatch розвивається на хвилі світових трендів та інновацій – найновіші технологічні рішення знаходять впровадження в нашому продукті на платформі. Разом з Setanta Sports ми застосуємо потенціал двох платформ та створимо єдину екосистему спортивного вболівання. Адже поєднання спорт-контенту, беттінгу і розваг створюють захопливий досвід для користувачів,

– розповіла СЕО Parimatch Ukraine Наталія Гілевич.

"Setanta Sports – це міжнародний бренд, тому для нас важливо мати відносини з великими та надійними партнерами на ринку. Для нас також було важливим продовження цієї угоди, тому що ми вели довгі переговори і врешті-решт дійшли згоди, а це означає співпрацю з Parimatch подовжено ще на 3 роки. В рамках цього партнерства буде реалізовано багато цікавих проєктів як для клієнтів Setanta Sports, так і для Parimatch, щоб зробити взаємодію з нашими платформами для спортивних уболівальників ще більш інтерактивною та захопливою", – прокоментувала Тамара Бадашвілі, Deputy CEO Setanta Sports.

До слова, setantasports.com – перша спортивна OTT-платформа на українському ринку, що працює за моделлю передплати.