"Месси в ПСЖ? Я надеюсь на это. Мы все хотим видеть его здесь, но решение будет за ним.

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У нас замечательный состав, отличные футболисты и просто хорошие люди. Как я уже сказал, надеюсь, Лео примет лучшее для себя решение, но мы будем ждать его с распростертыми объятиями", – цитирует Паредеса ESPN.

Напомним, 33-летний нападающий Барсы хотел покинуть клуб летом, но руководство каталонцев не отпустило Лионеля. После завершения нынешнего сезона Месси может сменить команду, среди вероятных претендентов СМИ называют Манчестер Сити, ПСЖ, Челси и Интер.

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