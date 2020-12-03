"Я бы продал Месси летом": президент Барселоны жалеет о потерянных деньгах и назвал единственный вариант прихода Неймара
Исполняющий обязанности президента Барселоны Карлес Тускетс признает, что продажа Месси прошлым летом могла быть правильным решением.
"Я бы продал Месси летом, для нас это было экономически выгодно. Финансовая ситуация в Барселоне очень тревожная, выплаты игрокам за январь будут отложены.
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Если Неймар будет бесплатным, то вопрос по нему можем обсудить. Если же нет, то у нас просто нет денег для этого. Или же придет новый президент, который способен творить чудеса", – приводит слова Тускетса Deportes Cuatro.
Напомним, летом Манчестер Сити предлагал Барселоне Месси 200 млн евро, однако каталонцы отказались. Теперь "блаугранас" рискуют потерять свою звезду бесплатно.
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