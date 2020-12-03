"Я бы продал Месси летом, для нас это было экономически выгодно. Финансовая ситуация в Барселоне очень тревожная, выплаты игрокам за январь будут отложены.

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Если Неймар будет бесплатным, то вопрос по нему можем обсудить. Если же нет, то у нас просто нет денег для этого. Или же придет новый президент, который способен творить чудеса", – приводит слова Тускетса Deportes Cuatro.

Напомним, летом Манчестер Сити предлагал Барселоне Месси 200 млн евро, однако каталонцы отказались. Теперь "блаугранас" рискуют потерять свою звезду бесплатно.

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