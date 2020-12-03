"Мессі в ПСЖ? Я сподіваюся на це. Ми всі хочемо бачити його тут, але рішення буде за ним.

"Я б продав Мессі влітку": президент Барселони шкодує про втрачені гроші і назвав єдиний варіант приходу Неймара

У нас чудовий склад, відмінні футболісти і просто хороші люди. Як я вже сказав, сподіваюся, Лео прийме найкраще для себе рішення, але ми будемо чекати його з відкритими обіймами", – цитує Паредеса ESPN.

Нагадаємо, 33-річний нападник Барси хотів покинути клуб влітку, але керівництво каталонців не відпустило Ліонеля. Після завершення нинішнього сезону Мессі може змінити команду, серед ймовірних претендентів ЗМІ називають Манчестер Сіті, ПСЖ, Челсі та Інтер.

Барселона розгромила Ференцварош за 14 хвилин – "Фраді" не здивували, а "блаугранас" квітнуть без Мессі