Бывший наставник Вест Хэма, Чарльтона, Ньюкасла и ряда других английских клубов Алан Пардью трудоустроился в Восточной Европе.

59-летний британец стал техническим директором софийского ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

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"Алан Пардью своим огромным опытом и контактами поможет общему развитию клуба и привлечению футболистов", – говорится в официальном заявлении "армейцев".

Специалист уже подписал контракт с болгарским грандом и начал работать в новой должности. Детали соглашения пока остаются неизвестными. Последним местом работы Пардью был нидерландский Ден Хааг, удержавшийся в Эредивизи благодаря досрочному завершению сезона 2019/20.

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