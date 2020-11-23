Колишній керманич Вест Хема, Чарльтона, Ньюкасла та низки інших англійських клубів Алан Пардью працевлаштувався у Східній Європі.

59-річний британець став технічним директором софійського ЦСКА, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Алан Пардью своїм величезним досвідом і контактами допоможе загальному розвитку клубу та залученню футболістів", – йдеться в офіційній заяві "армійців".

Фахівець уже підписав контракт із болгарським грандом і почав працювати на новій посаді. Деталі угоди наразі залишаються невідомими. Останнім місцем роботи Пардью був нідерландський Ден Гааг, який втримався в Ередивізі завдяки достроковому завершенню сезону 2019/20.

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