Было обнаружено, что 60-летний уроженец Мадагаскара злоупотреблял служебным положением, а также незаконно присваивал средства. За это ФИФА отстранила чиновника от любой футбольной деятельности на 5 лет.

ФИФА пожизненно дисквалифицировала президента ФА Гаити за сексуальное насилие над футболистками

"Расследование поведения господина Ахмада за период с 2017 по 2019 год касалось различных вопросов управления CAF, включая организацию и финансирование паломничества в Мекку, его участие в сделках CAF с компанией по производству спортивного оборудования Tactical Steel и другие виды деятельности", – говорится в заявлении ФИФА.

Добавим, что это уже вторая громкая дисквалификация в ФИФА за последние несколько дней. Накануне организация пожизненно отстранила президента ФА Гаити за сексуальное насилие над футболистками. Что касается самого Ахмада, то ранее он отрицал какие-либо нарушения со своей стороны и объявил о намерении баллотироваться на второй срок президентства в Африканской конфедерации футбола. Выборы президента CAF запланированы на март 2021 года.

Португалія поступиться троном, провал Німеччини та Росії, УЄФА вирішить долю України – підсумки Ліги націй 2020/21