"После того, как Парамон на следующий вечер после матча Украина – Нидерланды упал, впал в кому, а затем вышел из нее – потерял зрение. Сейчас ничего не видит. Врачи поставили диагноз катаракта. Планируется операция на вторник, 13 июля", – сообщает журналист Руслан Свирин в своем Facebook.

Бонуччи перепутали с фанатом и не пускали на поле после выхода Италии в финал Евро-2020 – курьез дня

Помочь финансово Парамону можно по реквизитам карты 5168 7450 1350 4565 (Заборовский Сергей Анатольевич).

Напомним, что Парамон стоял у истоков фанатского движения "бело-синих" в конце 70-х. В 1996 году, когда в Динамо вернулся Валерий Лобановский, он стал Суперфаном киевлян, постоянно находился с командой во время домашних и выездных матчей.

Парамон: фарт для Лобановського, 100 євро від Каладзе, пістолет Макарова, німецьке порно й інші пригоди суперфана Динамо