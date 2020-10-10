36-летний Папа Гуйе еще не намерен вешать бутсы на гвоздь.

Ветеран УПЛ Папа Гуйе уже провел несколько тренировок с второлиговым Металлом, сообщает Meta–ratings.com.ua.

Вторая лига: Ужгород удержал лидерство, несмотря на поражение от Подолья, МФК Металлург поднялся на второе место

Сейчас футболист возвращает форму и уже в ближайшее время сможет помочь команде Александра Кучера. После 6-ти туров Второй лиги харьковский клуб лидирует в турнирной таблице группы Б с максимальным количеством очков.

Напомним, африканец успел поиграть за такие украинские клубы, как Волынь, Днепр, Карпаты, а также Металлист и СК Днепр-1.

"Не було кумирів, крім батька": відверте інтерв'ю Владислава Шовковського